10.11.2025 12:57

Alacak verecek meselesi cinayetle son buldu
IHA

AA

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alacak verecek meselesinde kan aktı.

 

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çalık ile Y.N., arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.N., Ahmet Çalık'ın başına demirle vurdu.

 

Yaralanan Çalık, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

 

Olayın ardından kaçan Y.N.'nin aracı, Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza yapmış halde bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Y.N.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

