Amatör maçta hakemi döven futbolcu ve babası tutuklandı
02.12.2025 14:24
AA
Eskişehir'de 1'inci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada hakemi döven futbolcu ile kulüp yöneticisi babası tutuklandı.
Eskişehir'de Üniversite Evleri Futbol Sahası'nda oynanan Birlikspor-Eskişehir Kolej maçının ikinci yarısında bir pozisyon sonrası hakem M.E., Birliksporlu futbolcu H.Y.U.'ya kırmızı kart gösterdi. Duruma sinirlenen H.Y.U., hakeme kafasıyla vurdu.
Futbolcu H.Y.U.'nun forma giydiği takımın yöneticisi olan baba E.U. da kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı.
Burnundan yaralanan hakem M.E., maçı erteledi.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından futbolcu H.Y.U. ile babası E.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kulüp yöneticisi baba E.U. ile futbolcu H.Y.U., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
