Amatör maçta hakemi döven futbolcu ve babası tutuklandı

Futbolcu H.Y.U.'nun forma giydiği takımın yöneticisi olan baba E.U. da kulübeden çıkarak hakemle arbede yaşadı.

Eskişehir 'de Üniversite Evleri Futbol Sahası'nda oynanan Birlikspor-Eskişehir Kolej maçının ikinci yarısında bir pozisyon sonrası hakem M.E., Birliksporlu futbolcu H.Y.U.'ya kırmızı kart gösterdi. Duruma sinirlenen H.Y.U., hakeme kafasıyla vurdu.

