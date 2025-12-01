Arkadaşının evinde ölü bulunan Beyza'nın dosyasında sahte alkol şüphesi
01.12.2025 14:05
DHA
Eskişehir'de arkadaşının evinde ölü bulunan Beyza Yavuz'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sahte alkol üretip sattıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Odunpazarı ilçesinde Beyza Yavuz haraketsiz yatarken bulundu. Ev sahibi arkadaşının ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli görülen Beyza Yavuz’un ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Evde yapılan incelemelerde sahte alkol bulundu.
Sahte alkolün de dahil olduğu soruşturma genişletildi. Evlerinde sahte alkol üretip imal ederek sattıkları tespit edilen İ.S.E. ile oğlu S.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise sahte alkol ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ile kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beyza Yavuz'un kesin ölüm nedenini tespit edecek otopsi çalışmaları sürüyor.
