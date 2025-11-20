Çatıya saklandı ama polisten kaçamadı

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan kişiyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreste 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Teslim olmayan şüpheli çatıda izolasyon malzemelerinin arasında saklanırken yakalandı.

