Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memuru taburcu edildi (Eskişehir Haberleri)

Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangında yaralanan ve Eskişehir'de tedavisi tamamlanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş taburcu edildi.

Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 13.09.2021 - 16:44

Denizli'deki yangında yaralanan orman muhafaza memuru taburcu edildi

Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı,

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Operatör Dr. Bülent Çağlar Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin ortasında kalan 60 yaşındaki Kozakbaş'ın 3 Ağustos'ta Eskişehir'e sevk edildiğini belirtti.

Yanık merkezinde tedavi gören Kozakbaş'ın 30 günden fazla yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu aktaran Bilgin, şu bilgileri paylaştı:

"Hastamız, 6 büyük ameliyat geçirdi. Günde iki kez pansumanı yapıldı. Fizik tedavi uygulandı. Genel durumu kötüyken, şu anda tamamen yürüyebilir halde. Kendisini bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Orman yangınlarında görevi başındayken yaralanmıştı. Bu bize ekstra bir çalışma azmi oldu. Şimdi durumu çok iyi." Kozakbaş ise zor günler geçirdiği tedavi sürecinde emek harcayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 

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