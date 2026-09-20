Eşi tarafından zorla tutulduğu araçtan atlayan kadın ağır yaralandı

Eskişehir'de eşi tarafından kamyonette zorla tutulduğu öne sürülen Aysun I., araçtan atlayarak ağır yaralandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen eşi Emre I.'ya 350 bin lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan Emre I., Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin kontrolünde, ehliyetsiz ve 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Emre I.’ya toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Emre I.’nın (28) kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe alan ekipler, aracı Otogar Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi arasında durdurmaya çalıştı. Bu sırada Aysun I. (32), hareket halindeki kamyonetten atlayınca yola düşüp ağır yaralandı.

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