Eşi tatile gitti yatağında ölü bulundu
23.07.2026 11:06
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de eşinin İstanbul'a tatile gitmesinin ardından kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Eskişehir'de bir kişi, eşi tatilde olduğu sırada yatağında ölü bulundu.
Olay, dün akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.M.'nin (58) eşi tatil için İstanbul'a gitti.
Eşinden 21 Temmuz Salı akşamından beri haber alamayan ve durumdan şüphelenen kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine daireye giren ekipler, 58 yaşındaki adamın yatağında cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine çağrılan belediye tabibi tarafından yapılan incelemelerde, E.M.'nin ölümünün normal yollardan gerçekleştiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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