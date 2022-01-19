Eskişehir çalıntı eşyaları internetten satmak isterken yakalandılar (Eskişehir Haberleri)

Eskişehir'de, bağ evinden çalınan eşyaların internetten satılmak istenmesiyle iki şüpheli yakalandı.

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 09:36

Eskişehir çalıntı eşyaları internetten satmak isterken yakalandılar

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Yukarıılıca Mahallesi'nde K.S'ye ait bağ evinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık konusu ev eşyalarından bir kısmının internetteki bir satış sitesinde hurdacılık yaptığı belirlenen O.A. tarafından ilana konulduğu tespit etti.

Gözaltına alınan O.A'nın, eşyaları satın aldığı N.B. de yakalandı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan jandarma ekipleri, O.A'nın evinde bulunan eşyaları K.S'ye teslim etti.


Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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