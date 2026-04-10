Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

Evlerine baskın yapılan 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 779,81 gram kokain, ⁠239 ecstasy hap, ⁠161,64 gram sentetik kannabinoid (bonzai), ⁠24,91 gram esrar , ⁠⁠29 sentetik hap, ⁠6 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir’in yanı sıra Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa’da uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

