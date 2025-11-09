Eskişehir Odunpazarı’nda ambulansa demir duba engeli
09.11.2025 15:43
İHA
Eskişehir’de tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan bir caddeden geçerek vakaya gitmek isteyen ambulans, açılmayan demir dubalardan dolayı bahse konu noktaya giremedi.
Odunpazarı ilçesinin tarihi evlerinin bulunduğu bölgede yer alan ve trafiğe kapatılan Kemal Zeytinoğlu caddesine bir vaka için giriş yapmak isteyen ambulans kilitli olan demir dubalardan dolayı caddeye giriş yapamadı.
Dubaları açmak için getirilen anahtarın işlevsiz kalmasından dolayı açılmayan dubalar ambulansa engel oldu. Vakaya giderken bahse konu caddeyi kullanamayan ambulans mecburen geri dönerek ara sokaklarda alternatif yollar aradı.
