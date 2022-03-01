Eskişehir'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 12:09
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kent merkezinde belirlenen adreslerde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü Ankara ve Balıkesir'e gönderildi.
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