Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı (Eskişehir Haberleri)

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 31.01.2022 - 10:55

Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, biri 6 yıl 3 ay, diğeri 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 2 firarinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yasal Bilgilendirme

Eskişehir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Eskişehir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ESKİŞEHİR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...