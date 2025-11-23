Eskişehir'de 200 metre sürüklenen araçtan yaralanmadan çıktılar

Eskişehir'de bilinmeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 200 metre sürüklenen ve takla atan araçtan, araç sürücüsü ve yolcusu yaralanmadan çıktı.

Alınan bilgilere göre Eskişehir istikametine ilerleyen sürücü E.G. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple hakimiyetini kaybederek savrulmaya başladı.

YASAL UYARI

ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.