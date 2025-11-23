Eskişehir'de 200 metre sürüklenen araçtan yaralanmadan çıktılar
23.11.2025 08:35
İHA
Eskişehir'de bilinmeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 200 metre sürüklenen ve takla atan araçtan, araç sürücüsü ve yolcusu yaralanmadan çıktı.
Kaza, Kütahya-Eskişehir yolu Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre Eskişehir istikametine ilerleyen sürücü E.G. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple hakimiyetini kaybederek savrulmaya başladı.
Araç 200 metre boyunca savrulup takla attı. Otomobil sürücüsü ve yolcusu kazadan yara almadan kurtuldu.
Araç ağır hasar alarak hurdaya döndü. İhbar üzerine polisler olay yerine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
