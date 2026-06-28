Eskişehir'de apart odasında şüpheli ölüm
28.06.2026 15:40
Murat D.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 30 yaşındaki Murat D., konakladığı apart odasında ölü bulundu.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Murat D. (30) ve iki arkadaşı, dün gece Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir apartta konakladı.
Sabah saatlerinde Murat D.'ye ulaşamayan arkadaşları, odasını kontrol etti.
Murat D.'nin odasında hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Murat D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
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