Eskişehir'de bir DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 12:19
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu T.E. (32) saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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