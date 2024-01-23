Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı (Eskişehir Haberleri)

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak'ta 20 Ocak'ta tartıştığı husumetlisi Nuri Ö'yü silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Alperen G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Alperen G, sağlık kontrolünün ardından Adliyesine getirildi. Savcılık sorgusunun tamamlanması sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Alperen G, husumetlisi Nuri Ö. ile tartışmış, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Nuri Ö'ye ateş açmıştı. Bacağından yaralanan Nuri Ö, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Alperen G'yi yapılan çalışma sonucu yakalamıştı.

Yasal Bilgilendirme

Eskişehir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Eskişehir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ESKİŞEHİR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...