Eskişehir'de dehşet. Tartıştığı kişiyi sokak ortasında öldürdü

Eskişehir 'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde iddiaya göre, Abdülkadir Ç. (21) ile Muratcan A. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülkadir Ç. yanındaki pompalı tüfekle Muratcan A.'yı kovalamaya başladı.

Abdülkadir Ç.'nin ateş ettiği Muratcan A., göğsünden vurularak ağır yaralandı. Abdülkadir Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muratcan A. ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI EVİNDE YAKALANDI "HAK ETTİ, VURDUM" DEDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde olduğunu tespit etti. Eve düzenlenen operasyonla yakalanan katil zanlısı gözaltına alındı.

Pompalı tüfeği boş bir arsaya attığını öne süren Abdülkadir Ç., polis ekiplerinin eşliğinde silahı attığı yeri göstermek üzere evden çıkarıldı. Katil zanlısı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “İnternete mi düşeceğim? Çekin ağabey sizin de işiniz bu. Hak etti kardeşim, öyle gerekti.” dedi. Abdülkadir Ç.'nin gösterdiği 3 farklı noktada yapılan aramalarda tüfek bulunmadı. Silah, şüphelinin evinde ele geçirildi.

SALDIRI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, Abdülkadir Ç.'nin Muratcan A.'yı sokakta kovalayıp ateş ettiği anlar, çevrede sesleri duyan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Abdülkadir Ç.'nin Muratcan A.'yı pompalı tüfekle kovaladığı ve Muratcan'ın vurulduktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı. Muratcan A.'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Abdülkadir Ç. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.