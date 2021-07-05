Eskişehir'de eski eşi tarafından av tüfeğiyle yaralanan kadının tedavisi sürüyor

Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırılan Fadime D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olaya ilişkin yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında Sedat K'nin, bir apartmanın önünde eski eşini beklediği, evine gelen Fadime D'ye tokat attıktan sonra kadının peşinden elindeki silahla içeri girdiği görülüyor.



Görüntülerde, yaklaşık 1 dakika sonra apartmandan elindeki tüfekle çıkan Sedat K'nin olay yerinden uzaklaştığı, komşuların durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin kadını ambulansa bindirdiği de yer alıyor.



Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden 35 yaşındaki Fadime D, 2 Temmuz gecesi evine girdiği sırada bir yıl önce boşandığı Sedat K. (36) ile karşılaşmıştı. Eski eşi tarafından av tüfeğiyle yaralanan Fadime D. hastaneye kaldırılmış, Sedat K. ise iki sokak ileride olayda kullandığı av tüfeğiyle intihar etmişti.