Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı (Eskişehir Haberleri)

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Ekipler, "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlünün, Tepebaşı ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

Jandarma tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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