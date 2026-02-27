Eskişehir'de gizemli olay. Koca camdan atladı evde eşinin cesedi bulundu
27.02.2026 11:21
Son Güncelleme: 27.02.2026 11:22
Mehmet K., sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple 7'nci kattaki evden aşağıya atladı.
Eskişehir'de bir adam, apartmanın 7'nci katından aşağı atladı. Polis ekipleri, adamın evinde eşinin cansız bedenini buldu. Soruşturmada cinayet ihtimali dikkate alındı.
Olay, Zafer mahallesine bağlı Özaydın sokakta yaşandı.
Alınan bilgiye göre Mehmet K., sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple 7'nci kattaki evden aşağıya atladı.
Brandanın üstüne düşen ve yaralanan adamı görenlerin durumu bildirmesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağ dizinden yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Mehmet K.'nın inceleme için girilen dairesinde, eşi S.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Mehmet K.'nın inceleme için girilen dairesinde, eşi S.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.
Yapılan incelemenin ardından S.Ö.'nün birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlenerek ölümü de şüpheli olarak değerlendirildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, S.Ö.'nün kesin ölüm sebebi ise otopsi işleminin ardından belli olacak.
Mehmet K.'nın hastanedek,i tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.
