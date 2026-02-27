Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Eskişehir'de gizemli olay. Koca camdan atladı evde eşinin cesedi bulundu

27.02.2026 11:21

Son Güncelleme: 27.02.2026 11:22

Eskişehir'de gizemli olay. Koca camdan atladı evde eşinin cesedi bulundu
IHA

Mehmet K., sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple 7'nci kattaki evden aşağıya atladı.

İHA

Eskişehir'de bir adam, apartmanın 7'nci katından aşağı atladı. Polis ekipleri, adamın evinde eşinin cansız bedenini buldu. Soruşturmada cinayet ihtimali dikkate alındı.

Olay, Zafer mahallesine bağlı Özaydın sokakta yaşandı.

 

Alınan bilgiye göre Mehmet K., sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple 7'nci kattaki evden aşağıya atladı.

 

Brandanın üstüne düşen ve yaralanan adamı görenlerin durumu bildirmesiyle polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

 

Sağ dizinden yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

IHA

Mehmet K.'nın inceleme için girilen dairesinde, eşi S.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

EŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mehmet K.'nın inceleme için girilen dairesinde, eşi S.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı.

 

Yapılan incelemenin ardından S.Ö.'nün birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlenerek ölümü de şüpheli olarak değerlendirildi. 

 

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, S.Ö.'nün kesin ölüm sebebi ise otopsi işleminin ardından belli olacak.

 

Mehmet K.'nın hastanedek,i tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.