Eskişehir'de iki araç çarpıştı, iki kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan S.B.'nin ve sürücü A.B.Y.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen araç içindeki sürücü ve S.B. isimli yolcuyu kurtarmak için ihbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazası nda iki kişi yaralandı.

