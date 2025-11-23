Eskişehir'de iki araç çarpıştı, iki kişi ağır yaralandı
23.11.2025 16:29
İHA
Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar Mahallesi Gökçekaya Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kartopu Caddesi'nde ilerleyen D.D. idaresindeki 78 DD 212 plakalı otomobil, Gökçekaya Sokak'ta ilerleyen A.B.Y. idaresindeki 26 DD 002 plakalı otomobile yandan çarptı.
26 DD 002 plakalı araç aldığı darbe ile savrularak KGYS direğine çarptı.
Hurdaya dönen araç içindeki sürücü ve S.B. isimli yolcuyu kurtarmak için ihbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ve yolcu, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan S.B.'nin ve sürücü A.B.Y.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
