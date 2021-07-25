Eskişehir'de kolonya içtiği öne sürülen kişi öldü

Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 25.07.2021 - 11:23
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Remzi Y. (54) bir süre sonra fenalaştı.
Yakınlarının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Y, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Remzi Y'nin cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eskişehir Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Eskişehir Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.