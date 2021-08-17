Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı

Eskişehir Haberleri DHA 17.08.2021 - 11:51
Eskişehir Haberleri - DHA,
Alpu ilçesi Ağapınar Mahallesi'ndeki, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlar bölgesinde yaşayan T.Y. rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
T.Y. yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çadırın etrafına şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. 5 kişilik ailenin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.
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