Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı (Eskişehir Haberleri)

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, tarım işçisi T.Y. Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte karantinaya alındı.

Eskişehir Haberleri DHA 17.08.2021 - 11:51

Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı

Eskişehir Haberleri - DHA,

Alpu ilçesi Ağapınar Mahallesi'ndeki, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlar bölgesinde yaşayan T.Y. rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.Y. yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda karantinaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çadırın etrafına şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. 5 kişilik ailenin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.

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