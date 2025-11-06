Eskişehir'de milyonlarca makaron ele geçirildi
06.11.2025 09:33
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de bir TIR'da 6 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 960 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan TIR'ın çekici ve dorse kısmında arama yapıldı.
Aramada bulunan 6 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 960 kilogram kaçak tütüne el konuldu.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.A. hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
