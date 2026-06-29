Eskişehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
29.06.2026 12:29
Yangının çıkış sebebi henüz belirelenemedi.
Eskişehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Eskişehir’deki EMKO Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi’nde yer alan bir mobilya imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
75. Yıl Mahallesi Avanos Sokak’taki iş yerinde alevlerin büyümesi üzerine bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toplam 7 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 17 personelin müdahalede bulunduğu yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle imalathanede yoğun hasar meydana geldi.
7 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 17 itfaiye personelinin çalışması sonucu yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın sırasında imalathane çalışanları, iş yerindeki diğer malzemeleri tahliye etti.
Soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.
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