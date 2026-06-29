Eskişehir'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir ’deki EMKO Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi’nde yer alan bir mobilya imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

75. Yıl Mahallesi Avanos Sokak’taki iş yerinde alevlerin büyümesi üzerine bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toplam 7 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 17 personelin müdahalede bulunduğu yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.