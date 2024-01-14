Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilendi. Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Porsuk üzerinde bir gondol, buz yüzeyini kırarak ilerlemeye çalıştı.



Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıdıkları görüldü.



Kentte soğuk havanın yarın da etkili olması bekleniyor.