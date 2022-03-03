Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 14:52
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 2 iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe alkol yapımında kullanılan anason yağı ile 6 endüstriyel malzeme ele geçirildi.
Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muhabir : Emrah Yaşar
Yayınlayan : Kemal Kaymak
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