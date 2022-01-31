Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında, kumarhane olarak kullanıldığı ve silah ticareti yapıldığı iddia edilen eve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince baskın yapıldı.



Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon sırasında araçla kaçan bazı şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.



Söz konusu ev ve araçta yapılan aramalarda ruhsatsız 9 tabanca, pompalı tüfek, değişik çaplarda 21 tabanca fişeği, 25 gram esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

