Eskişehir'de sis etkili oldu

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte kontrollü ilerledi.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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