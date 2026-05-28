Eskişehir'de şüpheli ölüm. Eşi tarafından ölü bulundu
28.05.2026 14:35
Kaya’nın şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de Erol Kaya, evin mutfak bölümünde eşi tarafından ölü bulundu.
Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Taşlı Sokak’ta zemin katında yaşayan bir çocuk babası Erol Kaya, sabahın erken saatlerinde eşi tarafından mutfakta hareketsiz yatarken bulundu.
Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Kaya’nın cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erol Kaya’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
