Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





Ekipler, şüpheliler A.Ş, H.U. ile S.D'nin bulunduğu otomobili, Çifteler ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi yakınlarında durdurdu.



Araçta yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 36 bronz sikke ile 1 bronz yüzük ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



