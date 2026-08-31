Eskişehir'de tarihi eser operasyonu. Elmas, heykel ve 194 sikke ele geçirildi
31.08.2026 15:05
Yakalanan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin aracında 1 elmas, 1 heykel ve 194 bronz sikkeyi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir’de jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda bir şahsın satmak için hazırladığı tarihi eser değerinde 1 elmas, 1 heykel ve 194 bronz sikkeyi ele geçirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesinde şüpheli bir şahsın tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı.
Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında jandarma tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Tepebaşı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada, tarihi eser değerinde olduğu değerlendirilen 1 bronz heykel, 194 bronz sikke, 1 elmas ele geçirildi.
Yürütülen soruşturma neticesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.
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