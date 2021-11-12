Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı (Eskişehir Haberleri)

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 12.11.2021 - 11:58

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli A.K'nin temin ettiği tarihi eser niteliğindeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan lahti satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin yaşadığı Sivrihisar ilçesine bağlı Karabaşlı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan lahit ele geçirilerek Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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