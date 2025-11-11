Eskişehir'de trafik kazası: Takla atan arabanın sürücüsü yaralandı

Yaralı ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Bulvarı, yolda oluşan hasardan dolayı bir süre trafiğe kapatıldı.

Çarpmanın etkisiyle 26 SY 557 plakalı araç refüje çarptıktan sonra taklalar attı. Yaşanan kaza ve aracın attığı taklalar bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine ihbar üzerine acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 26 SY 557 plakalı aracın M.Ö. isimli sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde kent merkezi istikametine ilerleyen M.Ö. idaresindeki 26 SY 557 plakalı panelvan araç, Hane Sokak'tan caddeye çıkan K.Ç. idaresindeki 42 ADH 033 plakalı bir başka panelvan araca yandan çarptı.

