Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheliye işlem

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 30 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 45 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı ve 41 şahıs serbest bırakıldı.

Ayrıca 12,60 gram metamfetamin maddesi, bin 224 adet sentetik ecza hapı, 139,84 gram esrar, 185 kök kenevir, 116,75 gram bonzai maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği belirtildi.