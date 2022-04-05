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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı (Eskişehir Haberleri)

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 13:59

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler C.C. ile H.D'ye ait ev ve eklentilerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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