Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 13:59
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüpheliler C.C. ile H.D'ye ait ev ve eklentilerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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