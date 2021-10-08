Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe ve İstiklal mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Zanlıların evleri ve eklentilerindeki aramada, 982,77 gram bonzai, 81,3 gram metamfetamin, 15,50 gram esrar ve 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

