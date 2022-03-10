Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 10:21
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.Y'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 5,69 gram metamfetamin, 2,10 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör ile 3 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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