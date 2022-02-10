Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Haberler - Eskişehir Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:24
Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan arama ve kontrollerde 5 kilo 452 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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