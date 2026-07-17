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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

17.07.2026 09:00

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
IHA

Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA, İHA
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Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Eskişehir'de C.Y. idaresindeki yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya Karayolu'nda şarampole devrildi.

 

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

 

Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edildi.

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