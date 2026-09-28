Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, 1’i ağır 3 yaralı

Eskişehir’in Han ilçesinden kent merkezine hasta taşıyan ambulansın Taşlık mevkisinde kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Han 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, el cerrahisi ihtiyacı bulunan bir hastayı kent merkezindeki bir sağlık kuruluşuna nakletmek için yola çıktı

İçinde 3 sağlık personeli ve 1 hasta bulunan ambulans , Han-Eskişehir kara yolunun Taşlık mevkisinde kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

1 YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve ağır olduğu, diğer yaralıların ise genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın gerçekleştiği Taşlık bölgesindeki yolun daha önce de çeşitli sorunlar ve kazalarla gündeme geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ BİLDİRİCİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yaşanan kazanın ardından Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici bir mesaj yayımladı. Görev başındaki personelin fedakarlığına dikkat çeken Bildirici, "Eskişehir İl Ambulans Servisimize bağlı Han 1 No'lu Ambulans ekibimizin kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Görevleri başında fedakârca hizmet veren çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Rabbim tüm sağlık çalışanlarımızı her türlü kazadan ve beladan korusun. Han 1 No'lu Ambulans ekibimize ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ailemize geçmiş olsun" dedi.