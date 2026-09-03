İş arkadaşları haber alamıyordu, evinde ölü bulundu
03.09.2026 16:50
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de iş arkadaşlarının haber alamadığı Aydın Öcal, çilingir yardımıyla girilen evinde ölü bulundu. Öcal'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de iş arkadaşlarının haber alamadığı 34 yaşındaki Aydın Öcal, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde oturan Aydın Öcal’ın iş arkadaşları, kendisinden haber alamadı. Anadolu Üniversitesi’nde görevli olan Öcal’ın evine gelen yakınları, kapıyı açan da olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Öcal, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Öcal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Öcal’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öcal'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Öcal’ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
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