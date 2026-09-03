İş arkadaşları haber alamıyordu, evinde ölü bulundu

Öcal’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öcal'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde oturan Aydın Öcal’ın iş arkadaşları, kendisinden haber alamadı. Anadolu Üniversitesi’nde görevli olan Öcal’ın evine gelen yakınları, kapıyı açan da olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Eskişehir 'de iş arkadaşlarının haber alamadığı 34 yaşındaki Aydın Öcal, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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