Kendilerini polis olarak tanıtıp 61 bin euro dolandırdılar
22.07.2026 11:22
Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı 61 bin 765 euro dolandıran iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, ele geçirilen para sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan şahısların elden para alarak gerçekleştirdiği nitelikli dolandırıcılık olayı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.
Dolandırıcılığın yaşandığı bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahısların M.Ö. ve N.D. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, müştekiye ait 61 bin 765 Euro ele geçirildi.
Şüphelilerin üzerinden çıkan yüksek miktardaki para, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda mağdur vatandaşa teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.Ö. ve N.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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