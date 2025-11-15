Kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı: 1 yaralı
15.11.2025 15:22
İHA
Eskişehir'de kontrolden çıkan kamyonun refüje çarpması sonucunda gerçekleşen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Eskişehir-Ankara yolu Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.A. (43) isimli şahsın idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı.
Yaşanan çarpmanın etkisiyle araç kullanılamayacak hale gelirken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
