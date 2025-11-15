Kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı: 1 yaralı

Yaşanan çarpmanın etkisiyle araç kullanılamayacak hale gelirken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

