Nisan ayının sonunda kar sürprizi

23.04.2026 13:29

İHA

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde nisan ayının sonunda kar yağışı etkili oldu.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Dağküplü Mahallesi'nde nisan ayında kar yağışı etkili oldu. 

 

Kar kalınlığının yer yer yükseldiği bölgede vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden kar topu savaşı yaparak karın tadını çıkardı. 

 

Eskişehir genelinde etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Sarıcakaya ilçesinin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan Dağküplü Mahallesi, yağışla birlikte adeta beyaza büründü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.