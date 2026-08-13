Otomobil tuğla yüklü tırla çarpıştı, hurdaya döndü
13.08.2026 13:06
Otomobil, tuğla yüklü tırla çarpıştı.
Eskişehir’de tuğla yüklü tırla çarpışan otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta sıkışan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir’de otomobil ile tuğla yüklü tırın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ağır hasar gördü.
Kaza, Tepebaşı ilçesi Aşağısöğütönü Mahallesi’nde 1500. ve 1527. bulvarların kesişiminde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, G.A.T. yönetimindeki otomobil ile A.Ö. idaresindeki çekici ve tuğla yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi, araçta sıkışan ve yaralanan sürücü G.A.T. için çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan yaralı kadın sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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