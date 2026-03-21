Ramazan ayında sadaka kutusunu kırıp paraları çaldılar
21.03.2026 14:46
Eskişehir'de bulunan Hal Camii'nde Ramazan ayında sadaka kutusunun kilidini kırıp yaklaşık 3 bin TL para çalan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olay, 16 Mart 2026 tarihinde saat 19.40 Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan Hal Camii'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; camide namazı kılınırken 3 genç, kapının önünde bulunan sadaka kutusunun kilidini kırdı.
Şüpheliler, kutunun içindeki 3 bin TL parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat edildi.
Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
YASAL UYARI
ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ESKIŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.