Randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması için noktalar oluşturuldu

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, gazetecilere yaptığı açılamada, mobil aşılama ekipleriyle yaklaşık 15 gündür hizmet verdiklerini söyledi.

Vatandaşların talebi üzerinde randevusuz hizmet verilen mobil aşılama uygulamasını genişlettiklerini ifade eden Zeytin, şöyle konuştu: "Bugün itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğü önünde, otobüs terminalinde, garda, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, alışveriş merkezinde ve Eskişehir Ticaret Borsası'nda mobil ekiplerimiz tarafından aşılama hizmetlerimiz devam ediyor. Aile sağlığı merkezlerimizde de aşılama hizmetlerimiz sürüyor.

Bu hizmetlere vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor." Zeytin, Eskişehir'de yapılan aşı sayısının 700 bini geçtiğini sözlerine ekledi. İl Sağlık Müdürlüğü önündeki mobil aşılama noktasında 3. doz aşısını yaptıran diş hekimi Ayşe Emek de söz konusu çalışmanın vatandaşların aşılanması için kolaylık sağladığına değindi. Emek, şehrin her yerinde aşıya ulaşmanın kolay olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aşı yaptıran Davut Uyanık da salgınla mücadeledeki yoğun çabalarından dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.