Sıcaklık 1 dereceye kadar düştü, kırağı camları kapladı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk hava, araçların ve açık alanların üzerinde kırağı oluşumuna neden oldu.

Kentte düşen hava sıcaklıkları, park halinde bulunan araçların camlarını ve metal yüzeyleri ince bir buz tabakasıyla kaplandı.

Eskişehir 'de hava sıcaklıkları gece saatlerinde 1 dereceye kadar düştü.

