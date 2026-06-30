Skandallarla anılan hastanede müdür açığa alındı, güvenlik görevlisi soruşturuluyor

Güvenlik görevlisi hakkında da idari soruşturma açıldı.



Aynı hastanede bir güvenlik görevlisinin, bekleme salonunda kadınının kucağına oturduğu görüntülere ilişkin de idari soruşturma açıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.