Skandallarla anılan hastanede müdür açığa alındı, güvenlik görevlisi soruşturuluyor
30.06.2026 16:18
Son Güncelleme: 30.06.2026 16:19
Eskişehir'de hastanede çifte skandal.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki devlet hastanesinde personelini darbeden hastane müdürü T.Y. açığa alındı. Bekleme salonunda bir kadının kucağına oturduğu tespit edilen güvenlik görevlisi hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
Yaklaşık 3 ay önce Sivrihisar Devlet Hastanesi yerleşkesinde meydana gelen olayda, Hastane Müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasındaki arbede önce hastane koridoruna, ardından tesis bahçesine intikal etti.
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, T.Y.'nin fiziki müdahalesi sonucu personel A.D.'yere düştü.
Görüntüler kısa sürede yayılırken, hastane müdürü T.Y. kaymakamlık kararıyla açığa alındı.
güvelik görevlisinin, bir kadınla samimi görüntüleri cezasız kalmadı.
Güvenlik görevlisi hakkında da idari soruşturma açıldı.
Aynı hastanede bir güvenlik görevlisinin, bekleme salonunda kadınının kucağına oturduğu görüntülere ilişkin de idari soruşturma açıldı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.
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